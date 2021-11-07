Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir çiftçinin arkadaşlarıyla çıktığı eğlence ölümüyle bitti. İki arkadaşıyla alkol aldıktan sonra kendini kötü hissettiği için dışarı hava almaya çıkan çifti, evin bahçesinde göğsünden vuruldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

1 EL SİLAH SESİ DUYAN ARKADAŞLARI GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol alıp eğlendiği öne sürülen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için evin dışına çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.



YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

Talihsiz çiftçinin paniğe kapılan arkadaşları köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel’in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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