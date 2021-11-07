Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak Üs Bölgesi'nde iki gün önce silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan’ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde helallik alınmak üzere Türk bayraklarıyla donatılan Erzurum'daki baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu

"SINIF ARKADAŞIYDILAR"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın iki hafta önce Tunceli’nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun da sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şehit Erkan’ın ağabeyi Zafer Erkan, "Kardeşim şehit oldu. Hepimiz hüzünlüyüz, yasımız büyük. Burak Tortumlu ile de sınıf arkadaşıydı. Allah onu daha çok seviyormuş. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Baba ocağına son kez getirilen şehidin cenazesinde, kız kardeşinin kepi ile ağabeyinin fotoğrafının yanında durarak askeri selam vermesi duygusal anlara sahne oldu. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği’ne defnedildi.

26 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan’ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Kuzey Irak’ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.