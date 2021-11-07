Türkiye Gazetesi

Uşak Belediyesi’nde 6 yıldır çalışan Fikret Ayvalı çocukluğundan bu yana hayranı olduğu Michael Jackson’un danslarıyla tanınıyor. Yaptığı danslarla “Maykıl Fikret” olarak anılan Fikret Ayvalı, temizlik yaptığı esnada neşesini yüksek tutuyor. Her seferinde şehrin farklı noktasında dans eden Fikret Ayvalı ekip arkadaşlarını da motive ediyor.

“BU ÇOŞKU İÇİMDEN GELİYOR”

1990 yılından bu yana Michael Jackson’ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, “Güzel bir enerji. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye dönüyorum ve kendimi genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor.” dedi. Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Ayvalı, güzel bir ortam oluştuğunu paylaştı. Yapılan işin, Maykıl Fikret ile daha keyifli hale geldiğini dile getiren mesai arkadaşları ise dans sayesinde yorgunluklarını attıklarını söyledi.

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