Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında 2 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD, şimdiye kadar çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı.

Öte yandan 2 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesi ve yaşanan panik anları yer aldı.

Malatya'da bina çöktü: Göçük altında yaralılar var Son dakika... Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. AFAD'dan gelen son bilgilere göre enkazdan şu ana kadar 14 vatandaşımız yaralı olarak çıkarıldı, enkazda 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.