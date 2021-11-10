Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te trafik kazası neredeyse faciaya yol açıyordu. Öğrenci servisinin halk otobüsüyle çarpışması sonrası çoğu öğrenci olan 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, servis şoförünün olayın sıcaklığı anıyla gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

YARALILAR HASTANEERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza, Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre, 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi, dönüş alacağı esnada önüne çıkan 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Süratli olan halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı. Halk otobüsünün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişileri ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

ŞOFÖR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza sonrasında şok geçiren servis şoförü hüngür hüngür ağladı. Ağlayan şoförü yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen telaşlı öğrenci velileri de büyük şok yaşadı. Birçok veli gözyaşlarını tutamazken ağlayan velileri trafik polisleri sakinleştirdi. Öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyleyen polisler, velileri teskin etti.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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