Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu bağımlılığı bir hayatı daha kararttı. 24 yaşında olduğu öğrenilen ve Trabzon'da yaşayan talihsiz genç, fenalaşmasının ardından evinde hayatını kaybetti. Gencin evinde uyuşturucu bulunduğu kaydedilirken, kesin ölüm sebebinin otopside çıkacağı öğrenildi.

FENALAŞTIĞI İHBARIYLA SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi’nde 24 yaşındaki Altahan Aksu'nun evinde fenalaştığı ihbarı üzerine söz konusu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gence müdahale etti. Yapılan muayene sonucu gencin öldüğünü belirlerken olay yerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, evde yaptığı incelemede uyuşturucu maddeye rastlarken, gencin cenazesi otopsi için Trabzon Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu Samsun'da yaşayan emekli emniyet amiri, bir süredir kendisinden haber alınamamasının ardından evinde ölü olarak bulundu.

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