Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Ardından çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. Yangına 50'nin üzerinde itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildi. Fabrika çalışanları ise yanan malzemeleri forktlif yardımıyla dışarı çıkardı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.



Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde fabrika yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi



Bakan Pakdemirli, Mersin Bozyazı’daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mersin Bozyazı’da meydana gelen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.