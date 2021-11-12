Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü birçok iş adamı ve futbolcunun aracı Sinop'tan çıkıyor. Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hizmet veren bir fabrika, lüks araçlara VİP dizayn yaparak 29 ülkeye gönderiyor.

"BİRÇOK FUTBOLCUYA GÖNDERİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan fabrika sahibi Hakkı Çakan, "Sinop Organize Sanayi Bölgemizde bir seneye yakındır hizmet veriyoruz. Fabrikamızdan dünyaca ünlü futbolculara, bunların arasında Messi, Mendy ve ismini hatırlamadığım birçok futbolcu var, VİP araç tasarlayıp gönderiyoruz" dedi.

Fabrikada A’dan Z’ye her şeyin üretimini sağladıklarını belirten Çakan, "Burada elektrik, elektronik, yan kütle seti dediğimiz dizaynlar yapıyoruz. Şu anda 45-50 kişiyi istihdam ediyoruz. Personele ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili de alımlar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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