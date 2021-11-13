Türkiye Gazetesi

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu 29 yaşındaki Mehmet Doğan 3 ay bir firmada çalıştıktan sonra işten ayrıldı. Genç mühendis üniversite hayatından itibaren gönül verdiği bisiklet sporuyla ilgili bir şeyler yapmak istediği için bisiklet tamirhanesi açtı. Açtığı tamirhaneyi kafeye çeviren mühendis girişimci burada bisiklet tamiri yaparken gelen müşterilere çay ve kahve ikram ediyor. Bisiklet tamirhanesine kahve hizmeti olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Genç mühendisin tamirhanesine Bursa’nın her noktasından vatandaşlar gelerek bisikletlerini tamir ettirirken çay ve kahvelerini yudumluyor.

TAMİRHANE VE KAFEYİ AYNI MEKANDA İŞLETİYOR

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olduğunu ifade eden Mehmet Doğan, "Üniversitede bisikletle tanıştım. Bu tutkumdan vazgeçemedim. Mezun olduktan sonra 3 ay bir iş yerinde mühendis olarak çalıştım, ama mühendisliği bıraktım. Kendime tamirhane açtım. Burada bisikletleri tamir ederken gelen müşterilerime kafeye dönüştürdüğüm tamirhanemde çay ve kahve hizmeti veriyorum. Burada tamirhane ve kafeyi aynı mekanda işletiyorum. Bursa’da böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Biz buraya gelen bisikletçilerin burada rahat etmesini istedik. Ben mühendis olduğum için bisikletlerini tamir ve bakım için getirenlerin içi rahat. Ben bu sektörde iyi bir hizmet verebileceğimi düşünüyorum. Bisiklet bakımını 100 liraya yapıyorum. Buraya çok kaliteli bisikletler geliyor" dedi.

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