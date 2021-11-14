Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın 3. Katında kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtığında Cabbar D. K.’nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü.

BOĞAZINI KESTİKTEN SONRA EVDE BEKLEMİŞ

Cinayeti oğlu S.K.’nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı polis tarafından götürülürken tepki gösteren kız kardeşi ve S.K.’nin eşi ile çocukları gözyaşlarına boğuldu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Babasını öldüren S.K.’nın bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Baba Cabbar D.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı S.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana'da öldürüldükten sonra ayaklarına taş bağlanarak sulama kanalına atılan gencin katili öğretmen babası çıktı.