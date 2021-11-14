Türkiye Gazetesi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, sokak ortasında birbirine giren iki şahsın kavgası kanlı bitti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kavgada, şahıslardan birinin bıçak çıkartıp hasmına saldırması üzerine, ağır yalananan vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi'nde E.A. (34) ile Oğuzhan D. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.A. bıçakla Oğuzhan D'yi yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Oğuzhan D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kağıthane’de bıçaklı kavga kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar Kağıthane’de parkta oturan iki genci oturdukları yerden kaldıran sonra da arkalarından gelerek bıçaklayan ve yere düşürerek dövmeye başlayan bir grup genç, polis ekipleri tarafından yakalandı.

'Gel sana sarılayım' deyip, bıçakladı Antalya'da bir şahıs, yoldan geçen vatandaşı çevirip, "beni tanıdın mı, gel sana sarılayım" deyip kalçasından bıçaklayarak yaraladı.