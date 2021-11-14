Türkiye Gazetesi

Kayseri'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup kavga etti. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahısların kavgası taşlı sopalı saldırıya döndü. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri kontrolü sağlarken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.



GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, çevik kuvvet ekipleri de kavganın meydana geldiği yerde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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