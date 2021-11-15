Türkiye Gazetesi

DSİ tarafından modern sulama projeleri tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 3 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

ÜLKE EKONOMİSİNE 5,4 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAK

Baraj gövde sıyırma kazısı, dipsavak kondüvisi, enjeksiyon imalatları ve gövde dolgusunun yüzde 87’sinin tamamlandığını 2 bin 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak cazibeli sulama hattında 2 kilometrelik kısmının borularının temin edilerek döşendiğini ifade eden Yıldız, gövde dolgusu ve sulama şebekesi imalatlarına devam edildiğini belirtti. Temelden yüksekliği 31,50 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 600 bin metreküp olan Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 400 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5,4 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İstanbul barajları tehlike sinyali veriyor: Doluluk oranı yüzde 43,51'e indi Sonbahar mevsiminde gerçekleşen yağış oranının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Son verilere göre doluluk, bir haftada yüzde 1,22 düşerek yüzde 43,51 olarak ölçüldü.