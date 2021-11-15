Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Altınşehir Edirne istikametinde Çorlu’ya gitmek üzere otogardan kalkan yolcu otobüsünün sol lastiğinden bir anda duman yükseldi. Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi ve yolcu otobüsü yol kenarına park edildi. Otobüsten 1’i çocuk 21 yolcu panikle tahliye edilirken otobüste çıkan yangın otobüs çalışanları tarafından söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSÜN LASTİĞİ BİR ANDA YANDI

Otobüsün lastiğinin yanması nedeniyle ulaşımlarına başka bir araçla devam etmek isteyen yolcular yaklaşık bir buçuk saat TEM Otoyolu kenarında bekledi. Bir buçuk saat sonra firma başka bir otobüs göndererek yolcuları beklediği noktadan alarak yollarına devam etti. Konu hakkında konuşan otobüsün ikinci Kaptanı Fahri Patlak, “Bir anda duman yaptı, duman yapınca durduk, su döktük. Yaralı falan yok. Çorlu’ya gideceğiz” dedi.

“BİR SAATTEN FAZLADIR BEKLİYORUZ”

Yolculardan Yaşar Erdoğan ise “Lastiklerinden duman gelince dışarı çıktık. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Zaten geç kalktı otobüs, başka yerden geliyordu. Durmadan geldi buraya. Kimseye bir şey olmadı, hala bekliyoruz” diye konuştu.

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