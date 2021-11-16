Türkiye Gazetesi

Adıyaman, genç bir annenin intiharıyla sarsıldı. 31 yaşında olduğu öğrenilen talihsiz kadın, evinin banyosunda boynundan iple asılı halde bulundu. İlk belirlemelere göre, 3 çocuk annesi kadının intihar ettiği düşünülüyor.

PENCEREDE BULUNAN KORKULUKLARA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak içerisinde ikamet eden Fatma G. (31), evinin banyo penceresinde bulunan demir korkuluklara kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra durumu fark eden yakınları, sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Fatma G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Fatma G.’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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