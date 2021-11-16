Türkiye Gazetesi

Serik ilçesinde yaşayan Beyza E. ile birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

HEM ANNEYİ HEM DE BEBEĞİ DARP ETTİ

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti.

Bunun üzerine anne bebeğin hareketsiz kaldığını fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için öldürdü Gaziantep'te yemek yemediği için 1,5 yaşındaki kızına sinirlenen baba, minik çocuğa yumruk atarak ölümüne neden oldu.

Dehşet anları! 4. kattan önce kızını sonra kendisini attı Afyonkarahisar'da bulunan bir binada yangın çıkması üzerine, 4. katta oturan anne; önce kızını, sonrada kendisini vatandaşlar tarafından açılan battaniyenin üzerine attı.