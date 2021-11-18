Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi’nin yüzeyinin ardından dipteki müsilajı da doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı.

İÜ Su Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından, müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle bertarafı için 8 Haziran’da pilot çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ilk olarak 8-13 Haziran’da Yenikapı Yediemin Limanı’nda yüzeydeki müsilaj, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun olanlar arasından seçilen yerli bakterilerle her gün sabah ve akşam uygulanarak temizlendi.

BALIK HAREKETLİLİĞİNE ZARAR VERMEDİ

Altuğ ve ekibi çalışmanın devamı olarak denizin dibindeki müsilajın da bakteri uygulaması ile bertarafı için 14-30 Haziran arasında, Yenikapı Limanı mendirek içinde seçilen noktada her gün sabah ve akşam aynı uygulamayı yaptı. Çalışma sonucunda yüzeyin ardından dipteki müsilaj da doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi. Prof. Dr. Gülşen Altuğ, dipteki çalışmalar sırasında uyguladıkları yöntemin balık hareketliliğine hiçbir zarar vermediğini söyledi.

BAKAN KURUM: BİR DAHA MÜSİLAJ MESELESİ YAŞAMAYACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ve TÜBİTAK Ortak Girişimi ile düzenlenen TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansında müsilaj sorunu ortaya çıkmadan önce denizlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldığını ve bu kapsamda devam eden faaliyetler neticesinde Marmara Denizi’nde bir daha müsilaj sorunu ile karşılaşılmayacağını söyledi.

Bakanlık olarak denizlerde yaşanan kirlilik türlerine ve çözümlerine dair çalışmaların aslında müsilaj probleminden çok önce başladığını belirten Kurum “İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayacak, Marmara’da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız” dedi.

Bakan Kurum'dan müsilaj müjdesi: Tehlikeyi bitirdik Yaz aylarında Marmara Denizi'ni etkisi altına alınan müsilaj tehlikesinde kötüye gidişatın durdurulduğunu belirten Bakan Murat Kurum "Denizdeki oksijen ve balık oranı artıyor. Uygunsuz çalışan 140 işletmenin faaliyetini durdurduk. Denetimler sürecek" dedi.

Müsilaja karşı mücadele devam ediyor: ''Görmediğimiz için rahatsız etmiyor'' Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Yaptığı açıklamada Büyükakın, "Müsilaj suyun içinde var ama gözle görmediğimiz için rahatsız edici seviyede değil. Tedbir alınmayacak seviyede mi? Hayır, öyle değil. Hızlı bir şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini yapmamız ve devreye almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.