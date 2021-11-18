Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da amcaoğlu oldukları öğrenilen şahıslar, tartışmanın dozunu kaçırarak silahlarla birbirine saldırdı. Çatışma sebebiyle 4 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, daha öncede benzer şekilde kavga edildiği öğrenildi.



TAŞ VE SOPALARLA BAŞLAYIP SİLAHLARLA DEVAM ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. Daha önce aralarında yaşanan bir yaralanmalı kavga nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, cadde üzerinde karşılaştı. Birbirleriyle tartışan taraflar arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ömer D., İbrahim Halil D. ve Mehmet D. mermilerin isabet etmesi sonucu, Halil D. ise başına aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgayı duyup hastaneye giden şahısların yakınları arasında hastanede gerginlik yaşandı. Polis ekipleri gerginlik kavgaya dönüşmeden engelledi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Siper alıp birbirlerine kurşun yağdırdılar İstanbul Kasımpaşa’da motosikletle gelen 4 saldırgan yoldan geçen vatandaşla çatıştı. Çatışma anının saniye saniye kameralara yansıdığı anlarda saldırganların siper alarak kurşun yağdırdığı ve seyyar bir satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görüldü.

Halkalı'da 2 kişi silahlı saldırıya uğradı Halkalı'da bir kafenin önünde meydana gelen olayda 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay sonrası kaçarken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kız dehşet saçtı! 2 kişi yaralandı Konya'da silahla kafeye gelen genç kız 14 yaşındaki bir kızı yaraladıktan sonra polisten kaçarken yaşlı bir adamı da silahla vurarak yaraladı.