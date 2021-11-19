Türkiye Gazetesi

Fethiye-Kaç yolu Uğurlu mevkiinde R.E. yönetimindeki araç, Ramazan Meltem (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ramazan Meltem'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Meltem'in ölüm haberi olay yerinde bulunan yakınlarını yasa boğarken ticari araç sürücüsü R.E. ve kazada yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.