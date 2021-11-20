Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkiindeki bir pestil işletmesinde çalışan Ayşe Çiftçi (53) bölünmüş karayolunda yaya geçidinden yolun diğer kısmına geçti. Yolun diğer kısmındaki işini hallettikten sonra iş yerine dönmek için tekrar yaya geçidinden geçmek isteyen Çiftçi’ye Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen O.Ş yönetimindeki otomobil çarptı.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayı haber alan yakınları hastaneye akın etti. Çiftçi’nin ölüm haberinin duyulmasının ardından akrabaları sinir krizi geçirdi.

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