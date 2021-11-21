Türkiye Gazetesi

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan ilginç bir olay yaşandı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler, kameralara Beyoğlu'nda yansıdı. Edinilen bilgiye göre; Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., bir eğlence mekanında tanıştığı Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile gecenin ilerleyen saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., tartıştığı kadının çantasını çalarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladı.

KADIN KOVALADI, GASPÇI MERDİVENDEN YUVARLANDI

Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı. Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Gaspçı Al Fehaid Saad M. yere düşerken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla şahsa saldırdı. Bir süre tekmelerle adamı darp eden kadın güçlükle sakinleşirken, genç adam ise kadının saldırısına tepki vermeden yerde yatmaya devam etti.

GASPÇIYI GASP ETTİ

Al Fehaid Saad M. yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark edenler olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı. 15 bin lira değerindeki cep telefonu, 1.100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Beyoğlu’nda yaşanan trajikomik hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın kadından kaçtığı sırada merdivenlerden yere düştüğü ve kadının darp ettiği, bir süre sonra ticari taksi ile gelen gencin yerde yatan şahsın telefonunu alarak kaçtığı görülüyor.

Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı Sultangazi'de okul giriş ve çıkışlarında yolunu kestikleri öğrencileri gasp ettikleri iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Benzin istasyonuna girip 3 bin tl gasp etti Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bir benzin istasyonunun marketine giren maskeli şahıs, bıçak zoruyla 3 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.