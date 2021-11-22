Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları artıyor, dolandırıcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. Kuyumcular, internet üzerinden altın satışı konusunda vatandaşları uyararak güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapılması gerektiğini belirtiyor.

Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Gökçen Işık, son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınan altınların sahte çıktığını belirterek, "Altın fiyatlarının artması sebebiyle dolandırıcılık arttı. Vatandaşlarımız internet sitelerinden altın almaya başladı. Vatandaş da haklı, internet sitesinden alıyor. Benim sattığım çeyrek bin liraysa internette 950 lira, 50 lira ucuz olması ona cazip geliyor ama ne aldığını bilmiyor" dedi.

ALTINLARIN AYARLARIYLA OYNUYORLAR

"Adam çeyreğini alıyor, bir iki ay sonra bana satmaya geldiğinde altının sahte olduğunu söylediğimizde şaşırıyor" diyen Işık, "Müşteri bilezik alıyor, bilezik 22 ayar ama ayarlarıyla oynuyorlar. 18 ayar, 19 ayar, 20 ayar çıkıyor yani 10 bin liralık bilezikte bin-2 bin liralık fark ediyor. Tabii müşteri bunların farkına varmıyor. Biz müşterilerimizi uyarıyoruz bilindik internet sitelerinden, sağlam sitelerden ve tanıdık kuyumculardan alışveriş yapsınlar" dedi.

Altın rezervi 5 yılda 5 kat yükseldi 10 yıl önce 120 ton olan Merkez Bankası altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Yatırımları devam eden 5 büyük maden projesi ile de üretim tarafında rekor kırılması planlanıyor. Bugün 40 ton olan yıllık altın üretiminin, 2023 yılında 50 ton, orta vadede ise 100 tona çıkarılması hedefleniyor.

Altın rekor tazeledi, çeyrek 1000 TL’yi geçti: Sert Yükseliş Dün 1000 lira seviyesini aşan çeyrek altın fiyatı, güne 1019 lira ile başlayarak rekor tazeledi.