Türkiye Gazetesi

Tek şeritli yol nedeniyle sürekli trafik problemi yaşanan Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Çiftekavak mahallesinde yeni bir yol yapıldı. Yapılan alternatif yola rağmen mahalle sakinleri eski yoldan gitmeye devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı.

Bu problemi nasıl çözeceklerini düşünen mahalleli, çözümü 'yeni yolu göstermek'te buldu. Mahallenin muhtarı Varol Akay, böylelikle oraya 'Mahallenin devamı' yazılı tabelanın çıktığını ifade etti.

'Mahallenin devamı' yazılı tabela görenleri hem güldürüyor hem şaşırtıyor.

"SIKINTIYI ÇÖZMEK İÇİN TABELA ASMAYA KARAR VERDİK"

Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Varol Akay, yeni yol yapılmasına rağmen vatandaşların sürekli eski yola girdiğini ve bu durumun getirdiği sıkışıklığı gidermek için tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

Akay "Burası önceden tek şeritti. Sonradan buraya yeni bir yol açtık. Vatandaş hep eski yoldan gidiyordu. Eski yolda birikim oluyordu, sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıyı çözmek için buraya bir tabela asmaya karar verdik. Tabelayı astıktan sonra rahatladık biraz. Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu. Ne yapacağız diye çare aradık, sonunda bu tabelayı asmaya karar verdik" dedi.

"BU ZAMANA KADAR KAZAYA SEBEP OLMADI"

Tabela asıldıktan sonra hem vatandaşların hem de yolun rahatladığını dile getiren Akay "Arada ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz ama eskisi gibi büyük sıkıntılar olmuyor. Bu zamana kadar bir kazaya sebep olmadı. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor, eski yol artık müstakil bir yol oldu. 50-100 metre mesafede. Vatandaşlar teşekkür etti" ifadelerini kulandı.

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