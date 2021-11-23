Türkiye Gazetesi

Bir ayı vakası haberi de Bursa'dan geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan genç adam, işini yaptığı esnada karşısına çıkan ayı tarafından saldırıya uğradı. Saldırıdan yaralı kurtulan genç adam, "Ayının hali daha perişan. Siz bir de onun halini görün. Ben işinde gücünde biriyim. Ayıya hakkımı helal etmiyorum" dedi.

ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta yaşanan ayı saldırısının ardından bir ayı tarafından bir başka saldırı da Bursa'nın İznik ilçesinde yaşandı. İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz (24) İznik’e bağlı Derbent Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı. Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam çevredeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sezgin Yılmaz’a kuduz aşısı vuruldu.

"5-6 DAKİKA AYI İLE BOĞUŞTUM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde tedavisi devam eden Sezgin Yılmaz, o anları anlattı. Yılmaz açıklamasında, “Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayı ile boğuştum. Hatta beraber yuvarlandık. Siz gidin bir de aynın halini görün onun hali daha perişan. Sonra sesleri duyan abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ben işimde gücümde biriyim, ayıya hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Ayı ile güreşen Tokatlı taburcu oldu: ‘Cesareti olsa geri gelirdi’ Tokat’ta ayının saldırısından güreşerek kurtulan çiftçi hastaneden taburcu olurdu. Tokatlı çiftçinin güreştiği ayıdan ise haber yok.

Kendisine saldıran ayıdan güreşerek kurtuldu Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan ve ölümle burun buruna gelen çiftçi Şenel Yıldız, saldırıdan güreşerek kurtulduğunu söyledi. Korku dolu anları anlatan Yıldız, "Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık, ben onu kaldırıp atınca çekip gitti. Cesaretim sayesinde yaşıyorum" dedi.