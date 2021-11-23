Türkiye Gazetesi

Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil ile kamyonet Destek Caddesi ile Yeşilova Mahallesi kesişimindeki sokakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişinin ve kamyonetin şoförünün yaralandığını belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.