Türkiye Gazetesi

Yalova'da yaşayan 36 yaşındaki Türkan O., eşi 41 yaşındaki S.O. hakkında üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme kararı ile koruma kararı aldırdı.

MİNİK BEBEĞİ ANNENİN ŞÜPHESİ KURTARDI

Anne Türkan O., eşinin 13 günlük kızının mamasına zehir koyduğunu iddia etti. Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., “Çocuğumuz doğduğu günden bu yana eşimin morali çok bozuktu. Sosyal medya hesaplarından da bu durumu dile getirmiş, adeta isyan etmişti. Şüpheli davranışları vardı. Bir gün kızımız mamasını yemek istemedi. Ben de şüphelendim büyük kızım mamayı satın aldığımız eczaneye götürdü. Eczacı mamayı incelerken bunun içine bir şey karıştırıldığını söyledi. Kızım da ağlayarak beni arayıp durumu anlattı. Sonrasında hemen emniyete haber verdik. Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi” diye konuştu.

CANİ BABA SORGUDA İTİRAF ETTİ

Eşinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten anne yaşadığı dehşete düşüren olayı şu şekilde anlattı:

"Bizi emniyete götürüp sorguya aldılar. İfadesinde eşim suçunu kabul etti. Sarhoş olduğundan dolayı yaptığını söyledi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bunaldım bıktım artık. Daha önceden de çocuklarıma şiddet uyguladı."

BABANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Eşinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulduğunu bir süre sonra da eşinin yaptığı paylaşımları görüp şoke olduğunu anlatan anne Türkan O., paylaşımları da Cumhuriyet Savcılığına ilettiğini aktardı.

Türkan O. eşinin whatsapp durumunda “Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı”, “40'tan sonra bulduk belayı” gibi mesajlar paylaştığını, bunların da örneklerini alarak savcılığa verdiğini söyledi

​KARINCA İLACI ATIP EVDEN AYRILMIŞ

Öte yandan, tutuklanan baba S.O.'nun ifadesinde 2 çocuktan sonra 3. çocuğa bakmaya maddi güçlerinin olmadığını, bu sebeple bunalıma girdiğini, olay günü aşırı alkollü olduğunu karınca ilacı alıp bir kaşık yeni doğan kızının mamasına koyduğunu ve evden ayrıldığını ifade etti. 13 günlük bebeğin mamasına konulan maddenin karınca ilacı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Cani baba kan dondurdu! Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde bulunan üç katlı apartmanın girişinde bulunan dairede dün saat 06.00 sularında yangın çıktı.

Cani baba kızını katletmişti.... Annenin sözleri yürek dağladı Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra ‘annesinin yerini söylemediği’ gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, “anne ben erken öleceğim” dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Kızını bıçaklayan cani baba: Sürekli paramı yiyordu Bursa’da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi. Öfkeli babanın, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu’ dediği öğrenildi.

6 yaşındaki oğlunu hastanelik etmişti! Cani baba hakkında karar verildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu öldüresiye döven baba tutuklandı.