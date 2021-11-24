Mersin'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılan adam canından oldu. Toroslar ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde kapısının önündeki cam ağacından kozalak toplayan Bayram Fidan, elektrik akımına kapıldı. Elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılan Fidan, çam ağacının üzerinde kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ağaçtan indirilen Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1 haftadır her yerde aranıyordu: Çatıda elektrik akımına kapılmış halde bulundu Çorum'da bir haftadır kayıp olan ve her yerde aranan 24 yaşındaki Bekir Güvenç, metruk bir binanın çatısında elektrik akımına kapılmış halde bulundu. Talihsiz gencin cansız bedeni itfaiye tarafından indirildi.
Kozalak toplarken feci şekilde can verdi
Mersin'de yaşanan talihsiz olayda çam ağacında kozalak toplarken elektrik akımına kapılan 1 kişi feci şekilde can verdi.
Mersin'de kozalak toplarken elektrik akımına kapılan adam canından oldu. Toroslar ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde kapısının önündeki cam ağacından kozalak toplayan Bayram Fidan, elektrik akımına kapıldı. Elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılan Fidan, çam ağacının üzerinde kaldı.
Etiketler : elektrik çarptı,kozalak,adam,öldü,mersin haberleri,