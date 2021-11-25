Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi. Burada duvardaki pano ve oturaklara satır ile vuran şahıs daha sonra elindeki satırı fırlattı. Sağlık çalışanları satırlı şahıstan kendini korumak için odaya kaçarak saklandı. Satırlı şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezinden çıktı. Aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

HASTANEYE YATIRILDI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında tespit edilen şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi. Satırlı şahsın sağlık ocağında paniğe neden olduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elindeki satırla duvara ve duvardaki panolara vuruyor, ardından satırı yere fırlatıyor. Olaya tanık olan doktor ve çalışanlar kendilerini korumak için odaya saklanıyor.

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