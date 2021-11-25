Türkiye Gazetesi

Beyşehir-Isparta karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki otomobil Beyşehir istikametine seyir halinde iken Sadıkhacı ve Akburun Mahalleleri yol ayrımında karayoluna çıkan T.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 B 4554 plakalı otomobil tarlaya girerek durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile iki yolcu yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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