Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki G.K, sahte polislerin hedefi oldu. Yaşlı kadının evine gelen dolandırıcılar, toplam 1 milyon TL değerinde altınları alıp gitti. Kandırıldığını bir süre sonra anlayan G.K, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar sonrası polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi: Dublörle tapu vurgununa suçüstü Gaziantep'te F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini çalan 4 şüpheli, tapu müdürlüğünde F.D.'ye benzeyen bir dublör kullanarak şahsa ait gayrimenkulün satışını yaparken yakayı ele verdi.

Dolandırıcılıkta sınır yok! Bu mesajlara dikkat Dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medya, e-Posta veya mesaj yoluyla vatandaşlara ulaşan kişiler, çeşitli oyunlarla hesapları boşaltıyor. Geride ise binlerce mağdur bırakılıyor.

Otomobilini dolandırıcıya kaptırdı Osmaniye’nin Kadirli ve Düziçi ilçesinde ilanda gördüğü otomobili sahiplerine ulaşarak almak istediğini belirten dolandırıcı, aynı gün otomobillere müşteri bularak sanki kendininmiş gibi bir başkasına sattı.