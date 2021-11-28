Türkiye Gazetesi

55 yaşındaki adamın eve dönüş yolu kana bulandı. Yolda yürüyen talihsiz adam, bir anda hızla gelen aracın altında kaldı. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, ezilen adamın öldüğü öğrenildi.

EZİP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Necmi Balcı, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Karlıköy Mahallesi istikametine doğru yürüdüğü esnada bir araç tarafından ezildi. Balcı’ya çarpan araç olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 55 yaşındaki adamı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Necmi Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18 yaşındaki motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi İstanbul Fatih’te park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilen motosikletli kurye itfaiye aracının altında ezildi. Kazadan saniyeler öncesi güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden 18 yaşındaki kuryenin yakınları sinir krizi geçirdi.

İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi Beyoğlu’nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi. Bir itfaiye erinin el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

14 yaşındaki kız, tırın altında feci şekilde ezildi Artvin'in Borçka ilçesinden İkitelli'ye yük getiren bir tır sürücüsü, yaşları 14 olan iki kız çocuğunu ezdi; İrem K. olay yerinde hayatını kaybederken, Nurşin T. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.