Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına, İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede çatılar uçarken, ulaşım da olumsuz etkileniyor.

Avcılar Firuzköy’de ise bir iş yerinde güvenlik görevlisi olan adam zor anlar yaşadı.

KULÜBE, İÇERİSİNDEYKEN DEVRİLDİ

Görevlinin içinde oturduğu kulübe, fırtınanın etkisiyle park halindeki bir arabanın üzerine devrildi. Görevliye yardım etmek isteyen çevredekiler, fırtınanın şiddetiyle kulübeye yaklaşamadı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir’de fırtına tramvay seferlerini de etkiledi İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması nedeniyle tramvay seferleri de aksadı. Tüm deniz seferleri de geçici süreyle askıya alındı.

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.