Lodostan etkilenen illerden biri de Muğla oldu, Fethiye'de fırtınanın etkisi ile deniz taştı. Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodos sebebiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı. Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.
MUĞLA GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerinden esecek fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
8 ilde eğitime bir gün ara verildi İstanbul'da sabahtan beri etkili olan lodos, can kayıplarına yol açtı. İstanbul Valiliği, daha fazla kişinin ölmemesi için vatandaşları uyardı. Valilik, fırtınanın gece yarısına kadar etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan bir çok ilden açıklamalar peş peşe geldi, işte okulların tatil olduğu yerler...
İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.
Fethiye’de deniz taştı
Muğla genelinde etkisini sürdüren fırtına sebebiyle Fethiye'de deniz taştı.
Lodostan etkilenen illerden biri de Muğla oldu, Fethiye'de fırtınanın etkisi ile deniz taştı. Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodos sebebiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı. Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları gördüklerini telefonlarıyla kaydetti.
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