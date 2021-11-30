Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün akşsam saat 21.30 sıralarında evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce kaldığı dairede ölü bulundu.

İddiaya göre; iş için şehir dışına giden babası 16 yaşındaki Berke'den 2 gün boyunca haber alamayınca komşularından daireyi kontrol etmesini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin hayatını kaybettiğini belirtti.



Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu

OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın bağ evinde oğlu tarafından ölü bulundu.