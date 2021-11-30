Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köy halkı ve çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışı etkisini kaybettikten sonra yeniden hızlanarak başladı.

KÖY HALKI KAR YAĞIŞINDAN MUTLU

Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde yaşayan Fırat Avşar, karın yağdığını ve sevinçli olduklarını söyledi.

Bir diğer vatandaş Celal Öztürk de, köyün en yaşlılarından biri olduğunu eskiden çok daha fazla kar yağdığını belirtti. Köy halkından Önder Fener de, kısa süren yağışın köy halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı devam edecek Meteoroloi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettireceğini duyurdu.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.