Türkiye Gazetesi

Ümraniye Atakent Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanda yangın çıktı. Tadilat yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiye bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken duman dolan binada iki kişi dumandan etkilendi. İki vatandaş itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Pet shopta yangın çıktı, çok sayıda hayvan telef oldu İstanbul Bayrampaşa'da çıkan bir pet shop yangınında dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu.