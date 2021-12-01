Türkiye Gazetesi

Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki iş yerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Sinirlenen Öztok dışarda bulunan otomobiline atlayıp iş yerine sürdü. Şahıs, araçla duvarı yıktı.

ARACA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre bunun üzerine H.T, otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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