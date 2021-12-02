Türkiye Gazetesi

Bursa Yıldırım Zafer Mahallesinde ve Kestel’de çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Çekilen görüntülerde nakliye aracında taşınan eşyaların araçtan düşmemesi için şahıslar tarafından tutulduğunu kayda geçildi.

KAMYONUN ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Şahısların tehlikeli yolculuğu izleyenlerin yüreklerini ağza getirirken bu yolculukta yolcuların rahat tavırları şaşırttı. Diğer görüntü ise Mudanya’dan geldi. Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti. Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda çocuklar araç seyir halindeyken yola atladıkları görüldü.

Bursa'da üretiliyor, 9 ülkeye ihraç ediliyor: 10 milyon dolar gelir Bursa'da üretilen çöğür ve fidanlar 9 ülkeye ihraç ediliyor, ihraç edilen ürünlerden 10 milyon dolar civarında gelir sağlanıyor.