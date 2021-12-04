Türkiye Gazetesi

Edirne istikametinden Uzunköprü'ye seyir halindeki Abdi Yetkin idaresindeki kömür yüklü tır, keskin virajda havanın yağışlı olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve dorsenin bariyerlere çarpması sonucu yan yatarak, yaklaşık 100 metre sürüklenerek, bariyerlere çarparak durabildi. Tır sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

YOLA DÖKÜLEN KÖMÜR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Yoldan geçen vatandaşlar, kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, kara yolunda herhangi bir olumsuzluk ve kaza yaşanmaması amacıyla güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen kömür sebebiyle trafik uzun süre kapalı kaldı. Yola dökülen kömürlerin Karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü 200 metre takla atarak sürüklendi İstanbul Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Beton bariyerlere çarpan araç 200 metre takla atarak sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Otomobil 150 metre sürüklendi: Yaralılar var Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. 150 metre sürüklenen aracın içindeki 5 kişi yaralanırken, kaza anı anı kameraya yansıdı.