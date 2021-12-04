Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesinde deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak gören 2 genç, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınanarak, limana çıkarılan şahsı kontrol eden sağlık çalışanları hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Şahsın isminin Hamza Yılmaz (28) olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede üzerinden Türkçe öğretmeni kimliği çıktı. Öte yandan gencin, sabah saatlerinde Ankara’dan otobüse binerek akşam saat 17.00 sıralarında Antalya’ya geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın ailesinin ise 14 Kasım’dan bu yana haber alamadığı ve annesinin dün polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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