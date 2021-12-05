Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerini sevindirecek doğalgaz desteği açıklaması geldi. Belediyeden yapılan duyuruya göre, üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık 400 TL doğalgaz desteği verilecek.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kampanyayı bir öğrenci evini ziyareti sırasında sosyal medyadan duyurdu. Türkmen, duyurusunda bu kış boyunca, Üsküdar'da yaşayan öğrencilerin evlerindeki doğalgaz faturasının belediye tarafından karşılanacağını belirtti.

"ÖĞRENCİLERE SICACIK BİR MÜJDEMİZ VAR" DİYEREK DUYURDU

Hilmi Türkmen, "Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve Üsküdar'ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyenize başvurun. Çünkü kış boyunca doğalgaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KIŞ BOYUNCA AYLIK 400 TL DESTEK

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğalgaz destek miktarının 400 TL olarak açıklandığı kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

Doğalgazda da kademeli fiyat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarife için çalıştıklarını söyledi.

Doğalgaza zam geldi! Sanayide arttı, konutta değişmedi Doğalgaza gelen aralık ayı zammı geldi. Yeni tarifeye göre doğalgaz fiyatı sanayide yüzde 20 zamlandı. Konuta ise fiyat değişmedi.