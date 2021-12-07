Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi Gölyanı mevkisinde 2005 yılında gerçekleşen olayda 51 yaşındaki Erdal Şenol isimli şahıs kimliği belirsiz kişi tarafından silahla öldürüldü. Faili meçhul cinayetin çözülmesi için Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte özel ekip oluşturuldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kurulan özel ekip detaylı araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.A.A. (67), N.A. (71) ve S.Ş. (51) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gözaltına alınan N.A. ve S.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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