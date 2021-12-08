Türkiye Gazetesi

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı ise 16 dereceden 10 dereceye düştü. Yağış nedeniyle Saray, Mukaddem ve Göksu mahallelerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Atakent ve Taşucu mahallelerinde bazı iş yerleri ile Bucaklı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını su bastı.

Bölgede oluşan sel suları nedeniyle birçok iş yeri ve park halindeki araç da sular altında kaldı. Bir iş yerinde bulunan araç lastikleri ise sel sularına kapıldı.

"YAĞIŞLAR KUVVETLİ GELDİ"

Havanın bir anda karardığını ve gece gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Yağışlar çok kuvvetli geldi. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerin suları şehir merkezine aktı. Biriken sular bir anda sel oluşturdu. Birçok araç ve iş yeri sular altında kaldığı için maddi hasarlar meydana geldi” dediler.

İlçede hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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