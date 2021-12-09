Türkiye Gazetesi

Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarptıktan sonra takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM CANLI YAYIN YAPTI

İtfaiye ekipleri tarafından ters dönen aracın içerisinden çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı arkadaşını telefonuyla görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedye ile ambulansa alınan yaralı arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık çalışanlarının müdahale ettiği yaralı bir yandan inlerken bir yandan da yaşananları canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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