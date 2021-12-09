Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Cuma gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

22 İLE SARI,3 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji yarın için 22 il için sarı kodlu, 3 il için de turuncu kodlu uyarıda bulundu. 22 ilde şiddetli sağanak beklenirken, turuncu kodlu 3 ilde ise sağanakla beraber şiddetli fırtına bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu kodla uyarı verilirken, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Meteoloji ayrıca vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den ülke geneline uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayımladığı hava durumu raporuyla kar uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı! Antalya'da köprü çöktü, yollar kapandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların dövdüğü sahilde araçlar zaman zaman su serpintisinde ilerlemekte güçlük çekti. Konyaaltı'nda yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve geçici olarak ulaşımı sağlayan yan yol ve köprü sel sularının altında kaldı.

Meteoroloji'den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, Meteoroloji son hava durumu raporunda 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yurdun bazı bölgeleri için son dakika kar uyarısı geldi.