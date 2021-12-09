Son dakika Muğla'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Adalar Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 18:06'de gerçekleşen deprem 7.10 km derinlikte oldu.
Bingöl için kritik uyarı: 7'den büyük deprem bekleniyor Bingöl-Erzincan arasında bulunan Yedisu fay zonunun yaklaşık 200-250 yıldır kırılmadığını belirten Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, "Yedisu fay zonu adını verdiğimiz Bingöl ile Erzincan arasındaki yaklaşık 75 kilometrelik fay kuşağı var. Bu fay kuşağının tek parçalı olarak kırılması halinde 7’den büyük deprem üretileceği hesaplandı" dedi.
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler İzmir'in Urla açıklarında saat 07.00'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Muğla'da deprem oldu
Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Adalar Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika Muğla'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Adalar Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 18:06'de gerçekleşen deprem 7.10 km derinlikte oldu.
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