Türkiye Gazetesi

Traktör kazası bu defa Samsun'da bir cana mal oldu. Tarlasına çalışmak üzere giden adam bir anlık dikkatsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine traktörün devrilmesi sonucunda aracın altında kalan adam hayatını kaybett.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışan Fatih Bozdemir, eğimli arazide çalışırken kullandığı traktör devrilerek takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Sivas’ta kullandığı özel aracıyla yoldan çıkan Ali Şahin arkadaşından yardım istedi. Kaza yapan arkadaşının yardımına koşan Akay Kara, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Otomobil ile traktör çarpıştı, yaralılar var Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Görme engelli baba traktörün altında kalan oğlunu kurtardı Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babası tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.