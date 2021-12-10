Türkiye Gazetesi

Tekirdağ emniyeti zehir tacirlerine geçit vermedi, yapılan operasyonlarda yakalanan 190 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, 12 bin 474 adet ecstacy-sentetik ecza hap ve 21 bin 270 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 190 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tekirdağ'da büyük operasyon, 67 kişi tutuklandı Tekirdağ yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 120 kişiden 67'si tutuklandı.



Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.