Türkiye Gazetesi

Antalya'da seyir halindeki bir kamyonun direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi üzerine karşı şeride geçmesiyle facia yaşandı. 4 araca vurarak durabilen kamyon sebebiyle, 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.



YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Murataşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K. (38) idaresindeki kamyon, orta kısımdaki demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, 4 araca çarparak durabildi. Feci kazada araçtaki sürücü Mustafa Uysal (57) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan ve ismi belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.



ÖLEN ŞOFÖRÜN YAKINLARI ACI HABERİ DUYUNCA KAHROLDU

Mustafa Uysal'ın kazanın ardından olay yerine gelen akrabaları ise acı haberi duyunca gözyaşlarına boğludu.

Kamyon sürücüsü Yusuf K. polis tarafından gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden Uysal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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