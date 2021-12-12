Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 Aralık Cuma günü Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın olurken 11 Aralık Cumartesi günü verilerine göre Bartın yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği il oldu. Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu sahilde aldığı. Sahil bölgelerinde akın eden vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar kumsalda oturdu bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

EN DÜŞÜK SICAKLIK ARDAHAN’DA ÖLÇÜLDÜ

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 derece ile Rize Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli Kartepe olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise eksi 10,3 derece ile Ardahan Göle oldu.